há 50 min 08:23

Sergio Ramos fora do radar do FC Porto





Sergio Ramos está fora do alcance do FC Porto e nem sequer há qualquer hipótese de ser ponderado como reforço. Todavia, isso não invalida que possam ter sido estabelecidos contactos em nome dos azuis e brancos, no sentido de conhecer em que condições o defesa que se desvinculou do Real Madrid estaria disponível para dar continuidade à carreira. Leia mais aqui.