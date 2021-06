há 25 min 09:20

Vágner da Silva é reforço para a baliza do Nacional

Ainda sem ter revelado o substituto de Sérgio Vieira na liderança técnica da equipa, o Nacional continua a assegurar reforços, com vista à concretização do seu objetivo, que é o regresso à Liga NOS. O presidente Rui Alves assegurou a contratação do experiente guarda-redes Vágner da Silva, de 35 anos, que estava ao serviço do Karabakh, no Azerbeijão, tendo assinado um vínculo contratual com os alvinegros por uma temporada.