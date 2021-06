há 1 horas 08:47

Ugarte pode ficar fechado esta semana: primeira contratação do Sporting à vista





O Sporting caminha a passos largos para consumar a primeira contratação com vista à nova temporada, uma vez que existem boas perspetivas em relação à mudança de Ugarte para Alvalade. Com efeito, segundo informações recolhidas por Record, o acordo com o Famalicão e com o médio pode ficar fechado já esta semana. É também por isso que o empresário do uruguaio, Jorge Chijane, tem prevista a viagem a Portugal para uma reunião com a SAD, que deverá ter lugar em breve. Record sabe que os leões estão a envidar todos os esforços no sentido de encerrar este processo nos próximos dias.