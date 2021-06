há 42 min 08:34

Pote pronto a renovar pelo Sporting





Pote foi um dos 23 premiados por Fernando Santos com a chamada para representar Portugal no Europeu e apesar da desilusão que viveu com a saída prematura da competição o médio-ofensivo ainda tem razões para sorrir, pelo facto de ter novo... prémio à sua espera, com a morada de... Alvalade. É que, sabe Record, com o fim dos compromissos na Seleção, a pasta da renovação tem, por fim, pernas para avançar.