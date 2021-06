há 1 horas 08:35

Plantel do Sporting terá no máximo 25 jogadores





Enquanto as principais movimentações do mercado esperam pelo desfecho do Europeu , o Sporting já definiu a base que pretende para o plantel da próxima época. Em ano de regresso à Champions, e perante a responsabilidade de defender o título, Rúben Amorim e a restantes estrutura de futebol planeiam ter um grupo no máximo com 25 jogadores, um número na linha do que terminou a última temporada, mas com mudanças pontuais.