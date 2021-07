há 1 horas 08:35

Nuno Tavares hoje em Londres para assinar pelo Arsenal





Nuno Tavares irá viajar durante o dia de hoje para Londres, onde irá assinar um contrato válido por cinco temporadas com o Arsenal. Depois de fechado o acordo entre o Benfica e o emblema inglês, o lateral de 21 anos irá abraçar um novo desafio na carreira, numa mudança que irá valer, no imediato, oito milhões de euros aos cofres da Luz. Este valor pode ascender aos 10 milhões caso sejam cumpridos objetivos que ficaram estipulados no acordo alcançado entre clubes. Todavia, segundo foi possível apurar, tratam-se de metas facilmente alcançáveis, razão que leva a SAD das águias a acreditar que, no final, irá mesmo receber os ditos 10 milhões de euros com uma transferência que, segundo confirmou à imprensa inglesa Richard Garlick (responsável pelo recrutamento do Arsenal) teve a intermediação de César Boaventura.