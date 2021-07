há 34 min 08:50

Sacko voltou ao trabalho e ainda pode sair





A novidade do dia de ontem dos trabalhos do Vitória foi o regresso de Sacko, que estava autorizado a chegar mais tarde do que o grosso do plantel, porque ficou ao serviço da sua seleção, após o final da época no clube, até ao dia 15 de junho, realizando ainda três jogos particulares. O internacional maliano, aliás, ainda pode sair do Vitória, uma vez que se trata de uma das mais-valias do plantel em que a SAD deposita esperança em realizar um bom encaixe.