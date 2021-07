há 54 min 08:02

Pjanic pode rumar ao Tottenham

A caminho do Tottenham está Pjanic, médio que não entra nas contas do Barcelona. Bem encaminhada encontra-se também a negociação com o Bolonha para a contratação do japonês Takehiro Tomiyasu, defesa de 22 anos. Na lista de transferíveis de Nuno Espirito Santo inclui-se o central belga Toby Alderweireld.