há 44 min 08:58

Antunes ainda espera propostas



Sporting

Com a chegada de Rúben Vinagre, a saída de Antunes do Sporting pode ganhar forma. O lateral esquerdo, de 34 anos, perde espaço no plantel de Rúben Amorim e caso surja uma proposta que preencha os requisitos do clube e do jogador, Antunes deve mesmo abandonar Alvalade.