há 1 horas 08:34

Ugarte está mais perto de ser jogador do Sporting





As negociações do Sporting com o Famalicão por Manuel Ugarte conheceram desenvolvimentos importantes nas últimas horas. Segundo Record apurou, as conversas intensificaram-se e colocaram os dois clubes mais perto de um acordo tendo em vista a transferência do médio, do Minho para Alvalade. Existem ainda diferenças para ultrapassar, entre os valores e condições que o Sporting oferece e aquilo que o Famalicão exige para dar luz verde à saída do jogador, mas a aproximação conseguida nesta fase permite deixar o processo no caminho de ser finalizado em breve e garantir, assim, a Rúben Amorim mais um reforço, depois dos laterais Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre (que será oficializado hoje).