há 1 horas 08:54

Willian Arão volta à mira do Benfica

O nome de Willian Arão está de volta à lista do Benfica. Jorge Jesus já tinha pensado no médio em janeiro, precisamente por ter trabalhado com o brasileiro quando esteve ao comando do Flamengo, e agora voltou a indicá-lo para reforçar a posição 6 no plantel encarnado. Segundo Record apurou, o jogador, de 29 anos, está a ser avaliado pela estrutura do futebol, enquanto o técnico das águias já sabe perfeitamente com o que pode contar, tendo em conta o conhecimento prévio entre ambos.