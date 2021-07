há 1 min 10:44

Juventus já tem proposta de renovação para Dybala

Paulo Dybala entra no último ano de contrato com a Juventus e, de acordo com o 'Tuttosport', o emblema de Turim vai apresentar ao avançado argentino uma proposta de renovação no valor de 10M€ líquidos por temporada. Se aceitar, Dybala torna-se no terceiro mais bem pago do plantel da Juve, apenas superado por Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt.