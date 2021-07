há 1 horas 09:15

António Salvador não desarma por Musrati





O Benfica continua a fazer de Al Musrati a sua prioridade para reforçar a posição ‘6’ mas até agora ainda não foi possível chegar a um entendimento com o Sp. Braga pela transferência do jogador. Ao que Record apurou, já depois da detenção de Luís Filipe Vieira no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’, os encarnados voltaram a falar com os arsenalistas sobre este dossiê, sem que, porém, houvesse lugar a grandes avanços. O nosso jornal sabe que António Salvador se mantém intransigente na avaliação do negócio em 20 milhões de euros, ainda que admita receber em dinheiro ‘apenas’ 15 M€