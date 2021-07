há 24 min 09:25

Foster falha Tóquio e dá gás à ida para a Bélgica





Lyle Foster vai falhar os Jogos Olímpicos de Tóquio. O avançado do V. Guimarães fazia parte da lista final da África do Sul, mas integra um grupo de cinco jogadores que não seguiu viagem para o Japão devido a "razões médicas", isto de acordo com a federação sul-africana. Razões essas que, segundo informações veiculadas naquele país, se prendem com Covid-19, o que, a confirmar-se, significa que Foster sofreu uma reinfeção. Desta forma, Foster terá de cumprir um período de isolamento, mas esta infelicidade poderá até permitir uma definição mais célere relativa ao futuro.