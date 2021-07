há 34 min 08:21

Líder do Galatasaray revela: «Temos um acordo com o Gedson, mas houve uma revolução no Benfica»

O presidente do Galatasaray, Burak Elmas, continua confiante que vai contar com Gedson Fernandes no clube da Turquia na próxima temporada. O dirigente garantiu que o jogador quer juntar-se ao plantel e sente que a instabilidade no Benfica está a adiar a confirmação. "Temos um acordo com o jogador, mas houve uma revolução no Benfica. Penso que o jogador vai juntar-se a nós em breve. Ele quer vir", referiu, à televisão turca ‘HaberTurk’.