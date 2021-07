há 25 min 09:01

Renato Sanches é plano B do Barcelona

O jornal 'AS' revela que Renato Sanches passou a ser o plano B do Barcelona para reforçar o plantel caso a troca entre Griezmann e Saúl não chegue a bom porto. De acordo com o diário espanhol, a ideia do Barça passaria por receber o ex-Benfica por empréstimo, mas com uma opção de compra obrigatória.