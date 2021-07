há 1 horas 08:46

Benfica entusiasma Meité, diz agente: «Será um orgulho vestir esta camisola»





Soualiho Meité está radiante com a possibilidade de representar os encarnados. Quem o garante é o empresário do médio, Kamel Zaouay, que destaca a grandeza das águias. "O Benfica é um clube muito grande na Europa, será um orgulho vestir a camisola do Benfica", assinalou o agente do futebolista, em declarações a Record.