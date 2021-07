há 1 horas 08:01

Nuno Mendes está num impasse





A transferência de Nuno Mendes para o Manchester City continua num autêntico impasse e, muito provavelmente, o jogador só deverá deixar Alvalade no mercado de inverno. A SAD leonina não desiste de encaixar 50 milhões de euros com a venda do passe do internacional português, de 18 anos, um valor que os citizens consideram demasiado elevado tendo em conta os preços do mercado, que continua em baixa