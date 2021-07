há 58 min 09:16

Pedro Pereira rende três milhões ao Benfica





Pedro Pereira vai rumar aos italianos do Monza por empréstimo com uma opção de compra obrigatória no final da época, fixada no valor de três milhões de euros. O lateral-direito, que se encontrava a trabalhar com a equipa B das águias, já não trabalhou os últimos dias no Seixal e prepara-se para viajar para Itália, onde terá à sua espera, no clube liderado por Sílvio Berlusconi, um contrato válido até 2025. Saiba mais AQUI