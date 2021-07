há 1 horas 09:32

Porro está no bolso: espanhol vai ser leão a título definitivo





Sem pressas e sem pressões. É com a máxima serenidade e no respeito pelos prazos do acordo que o Sporting quer atacar a cláusula de opção por Pedro Porro. Nesta altura, em Alvalade, já não há dúvidas de que o investimento vai ser realizado, o que significa que o jogador espanhol está... no bolso, após empréstimo do Manchester City.