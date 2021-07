há 51 min 08:53

Arsenal quer 'livrar-se' de Lacazette

Alexandre Lacazette está a entrar no seu último ano de contrato com o Arsenal mas já não entra nos planod do clube. O avançado, que em tempos foi a contratação mais cara da história do clube inglês (53 milhões), está agora no mercado com o Arsenal ansioso por o 'despachar' a fim de amealhar alguns milhões para ir buscar o seu novo objetivo ao Chelsea: Tammy Abraham