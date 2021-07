há 1 horas 08:30

«Cristiano Ronaldo vai continuar connosco»





Estão desfeitas as dúvidas: Cristiano Ronaldo vai mesmo continuar a vestir as cores da Juventus esta temporada e até já tem data para regressar à Juventus. "Ronaldo regressa na segunda-feira [dia 26] e vai continuar connosco", revelou este sábado o vice-presidente da 'Vecchia Signora', Pavel Nedved, à margem do particular frente ao Cesena, que terminou com um triunfo bianconeri, por 3-1.