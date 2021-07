há 1 horas 08:09

FC Porto blindado ao mercado de transferências





Sérgio Conceição já tinha identificado um dos motivos para o título perdido em 2020/21, em entrevista a Record, e no final do jogo com o Lille, levantou o véu sobre as provas na ‘flash interview’. Os últimos dias de mercado do verão passado tiveram interferência direta no desenrolar da época, algo que levou o treinador a traçar um plano de contingência para 2021/22, que foi posto em prática pela SAD e deixou a equipa blindada face à repetição do problema.