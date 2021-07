há 1 horas 08:46

Coates é para renovar





Capitão do Sporting e MVP do último campeonato, Coates será protagonista ainda em 2021 de um plano que há muito está na cabeça do presidente Frederico Varandas e que passa pela renovação de contrato do capitão, hoje com 30 anos, oferecendo-lhe mais duas temporadas do que aquelas que atualmente o vinculam ao leão (até 2023 com mais uma opção). Saiba mais AQUI