Eustáquio desperta cobiça





As exibições de Stephen Eustáquio ao serviço da seleção do Canadá na Gold Cup estão a fazer aumentar o lote de interessados no médio dos castores. Depois de ter sido um dos grandes destaques da equipa na época passada, Eustáquio chegou a ser apontado ao FC Porto e ao Sp. Braga, mas partiu para a Gold Cup apenas com a certeza de que tem contrato até 2024 com o P. Ferreira, que comprou o seu passe em janeiro aos mexicanos do Cruz Azul.