Leeds United contrata guarda-redes norueguês

O Leeds United oficializou este sábado a contratação de Kristoffer Klaesson, guarda-redes norueguês, de 20 anos, proveniente do Valerenga. Assinou por quatro épocas.

