há 26 min 08:28

Clésio por horas no Marítimo e Joel renova até 2024





O Marítimo oficializou a renovação do contrato do goleador Joel e a verdade é que está perto de receber mais um jogador para o ataque. Clésio Baúque, extremo moçambicano, de 26 anos, que na última época defendeu as cores do Zira, do Azerbaijão, está perto de ser anunciado, confirmando a notícia avançada por Record a 20 de julho.