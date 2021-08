há 53 min 08:20

Renovação de Pote fechada: SAD do Sporting e jogador têm tudo acertado





Pote e o Sporting já têm tudo acertado para a prometida renovação de contrato e a oficialização irá acontecer quando existir uma conjugação de agendas entre as partes envolvidas, sabe Record. Ainda não ficou estabelecida uma data definitiva, mas não está descartada a possibilidade do acordo até ser anunciado antes do jogo com o Vizela, agendado para sexta-feira.