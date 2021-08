há 10 min 09:33

Responsáveis do Tottenham "furiosos" com ausência de Kane no treino



Reuters

O jornal inglês 'The Sun' avança esta manhã que os responsáveis do Tottenham ficaram "furiosos" com o facto de Harry Kane não ter comparecido no treino de ontem, de modo a forçar a sua saída para o Manchester City. O jogador não vai livrar-se do pagamento de uma multa...