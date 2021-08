Aston Villa oficializa chegada de Leon Bailey

O Aston Villa oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Leon Bailey. O extremo jamaicano, de 23 anos, chega do Bayer Leverkusen, onde marcou 39 golos e contribuiu com 22 assistências em três temporadas. Assinou contrato até 2025.



It's time to #WelcomeLeon. @LeonBailey is an Aston Villa player!