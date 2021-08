há 32 min 08:15

Sp. Braga pede 7 milhões por Fransérgio

O Bordéus entrou em campo no sentido de tentar contratar Fransérgio ainda durante este mercado de verão, o que entronca no interesse que o médio tem despertado no estrangeiro, tal como Record noticiou no último domingo, mas o mais provável é esbarrar, para já, nas exigências do Sp. Braga.