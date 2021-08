há 52 min 08:23

Fransérgio pode render até 7,5M€ ao Sp. Braga





Está muito perto de ser consumada a transferência de Fransérgio para o Bordéus, do principal escalão do futebol francês. De acordo com informações recolhidas por Record, já foi alcançado o acordo entre o médio luso-brasileiro e o emblema gaulês, restando agora ultimar as negociações entre as direções.