Negócio Palhinha só abre nos 40M€





Ciente que necessita de realizar um encaixe avultado até final do mês para equilibrar as contas, a SAD do Sporting tem no interesse do Tottenham em Palhinha uma possível solução. Como demos conta na passada quarta-feira, a equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo está a preparar uma proposta pelo médio-defensivo e, de pronto, os leões já definiram a fasquia para abrir as negociações: só por 40 milhões de euros é que a administração liderada por Frederico Varandas aceita sentar-se à mesa com os ingleses, apurou Record.