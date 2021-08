há 1 horas 08:24

Corona pode render 13 milhões de euros ao FC Porto



José Gageiro/Movephoto

Jesús Corona está em vias de se tornar na primeira venda significativa do FC Porto neste verão, podendo consumar-se finalmente o casamento do mexicano com o Sevilha. De acordo com as informações recolhidas por Record, a SAD está a negociar com os andaluzes a venda dos 66,5 por cento que detém dos direitos económicos do jogador por 13 milhões de euros, encontrando-se o processo bem encaminhado e com perspetivas de conhecer fumo branco em breve.