há 1 horas 08:39

Kane espera sair do Tottenham até ao final da semana



Reuters

O jornal inglês 'The Sun' avança que Harry Kane espera ver a sua saída do Tottenham resolvida até ao final desta semana. O jogador tem tudo acertado com o Manchester City, que oferece 150 milhões de euros aos spurs pelo passe do avançado.