Wolfsburgo na luta por Waldschmidt



José Gageiro/Movephoto

O Wolfsburgo está na luta por Gian-Luca Waldschmidt e já iniciou negociações com a SAD das águias, apurou Record. O avançado está agora no topo da lista do clube alemão, que concorre com o PSV Eindhoven pela contratação do camisola 10 do Benfica.