há 36 min 08:50

Ilaix Moriba pretendido pelo Tottenham



O 'Mundo Deportivo' escreve que Ilaix Moriba, jovem médio de 18 anos do Barcelona, está na mira do Tottenham de Bruno Lage. Ao que parece está tudo acordado entre o jogador e os spurs, faltando apenas ultimar o entendimento com o clube catalão.