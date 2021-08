há 1 horas 08:22

Ferro na mira do Trabzonspor



SL Benfica

O Trabzonspor está de olho em Ferro. Sem espaço entre as opções de Jorge Jesus, ao clube da Luz têm chegado algumas abordagens pelo jogador formado de águia ao peito, nomeadamente do segundo classificado do campeonato turco. Os espanhóis do Almería, como Record já deu conta, também já tentaram o empréstimo do defesa. Leia mais aqui.