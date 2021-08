há 57 min 08:16

Cedência de Lázaro ao Benfica acertada em Milão



Getty Images

O futuro de Valentino Lázaro, ala-direito austríaco esperado pelo Benfica, levou o empresário do jogador a Milão. Max Hagmayr foi acertar a saída do jogador, que será emprestado por duas épocas aos encarnados. Hagmayr partilhou uma fotografia nas redes sociais, anunciando que se encontrava em Milão. "Trabalho em evolução", escreveu o empresário austríaco, que no passado dia 9 se deslocou a Lisboa para conversar com as águias.