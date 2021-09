há 20 min 10:05

Real Madrid pode vir a pagar o maior prémio de assinatura da história por Mbappé



Reuters

De acordo com "fontes próximas do Real Madrid e agentes do mundo do futebol" ouvidos pela 'Marca', o clube merengue poderá pagar "o prémio de assinatura mais alto da história", um valor a rondar os 80 milhões de euros entre bónus e comissões, com o intuito de segurar Mbappé.