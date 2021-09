há 1 horas 09:59

Real Madrid aposta forte nas próximas aberturas de mercado



Reuters

O jornal espanhol 'As' explica esta quarta-feira que o Real Madrid tem alguns jogadores em vista, que se tornaram objetivos claros dos merengues para as próximas aberturas do mercado. Kylian Mbappé deve ser garantido já em janeiro, Paul Pogba, que termina contrato com o Manchester United no final da época, pode ser contratado a custo zero, pelo que a dúvida permanece entre Erling Haaland e Robert Lewandowski. O clube espanhol quer comprar pelo menos um dos avançados.