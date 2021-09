há 36 min 09:51

Exigência do empresário terá 'emperrado' renovação de Bruno Fernandes com o Man. United



Reuters

O Manchester United mostrou abertura para melhorar o salário de Bruno Fernandes - dado o papel crucial que assumiu na equipa desde a sua chegada a Old Trafford, em janeiro de 2020 - mas uma exigência do empresário do jogador terá emperrado as negociações. Leia mais aqui.