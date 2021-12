há 44 min 08:11

Adeptos do Fenerbahçe querem Nani



DR

Depois de o 'Fanatik' avançar com a hipótese de o Fenerbahçe negociar Nani, em final de contrato com os Orlando City, os adeptos do clube turco encheram as redes sociais do extremo com pedidos para o seu regresso.