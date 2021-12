há 44 min 11:40

Lingard é o alvo principal do Newcastle para janeiro segundo o 'The Times'





Jesse Lingard é o principal alvo do Newcastle na janela de transferências de janeiro, adianta o 'The Times'. O avançado do Manchester United termina contrato com os red devils no próximo verão e deverá ver com bons olhos uma mudança para os magpies. Segundo a mesma fonte, as negociações entre as partes já se iniciaram e o Newcastle vai oferecer ao inglês o maior salário da história do clube. Para além disso, o dono do clube quer fazer de Lingard a figura do Newcastle.