há 1 horas 10:09

Treinador do Manchester United quer contar com McGinn já em janeiro

Ralf Rangnick acabou de chegar a Old Trafford mas já pensa em reforços para os red devils e, segundo o 'The Sun', John McGinn é um dos alvos. O médio do Aston Villa é visto como o substituto de Pogba, que poderá estar de saída do clube de Manchester, mas há um fator que pode dificultar o negócio: os 45 milhões de euros pedidos pelos villans para deixar sair o jogador, que tem contrato por mais três épocas e meia.



A mesma fonte aponta ainda Amadou Haidara como a primeira contratação dos red devils já em janeiro, ainda assim há que desembolsar 30 milhões de euros para o contratar ao Leipzig. Também Kalvin Phillips e Declan Rice são dados como possíveis opções para o meio-campo, mas estes apenas na próxima temporada.