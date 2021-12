há 22 min 09:48

Salah reage ao interesse do Barcelona: «É algo que me deixa feliz...»





Mohamed Salah está em negociações com o Liverpool para prolongar o vínculo aos reds há já alguns meses e a demora nas negociações deixa alguns clubes atentos à situação do egípcio. Um deles é o Barcelona. Em entrevista à estação egípcia 'MBC Masr TV', o avançado do Liverpool garantiu que se depender dele fica no clube e comentou ainda o interesse dos catalães. "É algo que me deixa feliz, vindo de um clube como o Barcelona, mas estou feliz no Liverpool e veremos o que acontece no futuro. Neste momento, prefiro ficar na Premier League, porque é a melhor liga do mundo", assumiu.