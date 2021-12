há 1 horas 09:11

Jornal espanhol diz que João Félix pode deixar o Atlético Madrid já em janeiro



Reuters

O jornal espanhol 'As' avança esta terça-feira que João Félix pode estar de saída do Atlético Madrid. O jornal explica que pessoas próximas do jogador estudam várias opções de mercado no sentido de tentar convencer os colchoneros a deixá-lo partir já no mercado de inverno.