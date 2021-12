há 54 min 10:22

Abdu Conté cobiçado pelo Fenerbahçe





De acordo com a imprensa desportiva turca, Abdu Conté é um dos alvos do treinador português Vítor Pereira para reforçar o plantel do gigante turco. A cumprir a terceira temporada em Moreira de Cónegos, o lateral-esquerdo é um dos principais ativos da SAD do Moreirense. Internacional sub-21, o defesa participou em 14 jogos pelos cónegos.