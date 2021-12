há 1 horas 08:19

Jesus deixa de ser opção para o Flamengo





Jorge Jesus e Marcelo Gallardo deixaram de ser opções para ocuparem o cargo de treinador principal do Flamengo, segundo o 'Globoesporte'. Primeiramente, o técnico português já era dado como improvável mas uma hipotética eliminação da Liga dos Campeões poderia mudar as probabilidades de contar com um técnico que fez história no Mengão e que tem contrato com as águias até junho de 2022.