há 43 min 08:29

Newcastle leva nega por Darwin





O Newcastle veio a Lisboa para tentar alinhar um negócio por Darwin mas levou pronta nega dos encarnados. Ao que Record apurou, o responsável pelas contratações dos magpies, Steve Nickson, esteve na capital por altura do Benfica-Bayern (20 de outubro) e sentou-se à mesa com Rui Costa para tomar o pulso ao emblema da Luz no que diz respeito ao internacional uruguaio. Sabendo que, no verão, a SAD já havia declinado 35 M€ do Brighton, Nickson acenou a Rui Costa com... 50 M€, mas o presidente benfiquista nem hesitou: em janeiro, não há abertura para negociar o camisola 9, blindado com cláusula de rescisão de 150 M€.